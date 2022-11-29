Страны Балтии и Польша не позволили ЕС ввести лимит цен на российскую нефть

Государства ЕС обсуждали введение потолка цен на сырую нефть из РФ на уровне $62 за баррель, но переговоры зашли в тупик.

По словам источников издания, Польша и страны Балтии считают такую цену высокой.

Ранее агентство сообщало, что Еврокомиссия предложила уровень цены в $65 за баррель, однако Польша и страны Балтии также были не согласны с этим лимитом. В свою очередь страны с развитой структурой морских перевозок, такие как Греция и Мальта, не хотят «потолка» цен ниже $70.

Для утверждения потолка цен на российскую нефть необходимо согласие всех стран ЕС, напоминает Bloomberg.

Агентство со ссылкой на документ ЕС также отмечало, что Брюссель предложил согласовать 45-дневный переходный период перед возможным принятием потолка цен на российскую нефть, а также смягчить требования к морским перевозкам, связанным с ней. Действие этого переходного периода будет касаться нефти, загруженной до 5 декабря и разгруженной до 19 января.

Со своей стороны, The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщало, что США и союзные им страны планировали 23 ноября договориться о потолке цен на нефть РФ не выше $60 – $70 за баррель.

В сентябре G7 одобрила план введения потолка стоимости для российской нефти, рассчитывая ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. Согласно плану, с 5 декабря компании ЕС и Великобритании смогут предоставлять услуги по транспортировке морем, страхованию, финансовые и брокерские услуги, связанные с российской нефтью по всему миру, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного уровня.

Аналогичные ограничения для нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года.

Союзники ранее обсуждали установление потолка между $40 и $60 за баррель. Цель ограничений – удержать российскую нефть на рынке, чтобы избежать скачков цен, но в то же время сократить доходы Москвы.