Интервью ⟩ Православный священник из Мадрида: «Церковь не стала частью антивоенного фронта»

Мне было бы очень интересно изучить, что происходило с немецким языком и немецкой культурой в аналогичных обстоятельствах. Надеюсь, что мы здесь найдем примеры не только устрашающие, но и утешающие. Например, я часто вспоминаю, что, когда Томаса Манна начали упрекать, что он покинул родину и немецкую культуру, он сказал: «Немецкая культура – там, где я». Русская культура экстерриториальна, она стала такой на протяжении XX века, благодаря, к примеру, Бродскому или Довлатову.

Мы должны говорить громко, чтобы нас было слышно, в том числе и о том, что никакая власть не имеет монополии на культуру. Когда российская власть спекулирует на теме защиты культуры, мне всегда хочется спросить: а от кого нужно ее защищать? От кого нужно было защищать Гумилева и Мандельштама, Ахматову и Пастернака? От «Запада»? Одних убили, других искалечили. Несколько поколений литераторов, от Пастернака до Олега Григорьева, нужно было защищать от Сергея Михалкова, но защитить было, увы, некому. Если мы сейчас попытаемся ясно ответить на вопрос, от кого нужно защищать Юрия Шевчука или Бориса Гребенщикова, нам будет намного проще. Ответ очень прост: если культура есть проявление человеческого духа, то защищать ее нужно исключительно от тех людей, которые хотят ею порулить и ее использовать для сохранения или усиления своей власти. А «Дух дышит, где хочет», говорит Христос.