Кудрин объявил об уходе с поста председателя Счетной палаты

«В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей», – написал он в своем телеграм-канале.

По не подтвержденной пока официально информации, после ухода с госслужбы Кудрин займет пост в новой структуре «Яндекса», которому предстоит пройти реструктуризацию с разделением на российскую и зарубежную части. Ряд источников «Интерфакса» утверждает, что с Кудриным обсуждался пост председателя совета директоров выделяемой российской головной компании группы.

Представление об освобождении Кудрина от должности поступило в Совет Федерации. СФ планирует рассмотреть этот вопрос в среду.

«Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам решил рекомендовать Совету Федерации ФС РФ освободить Кудрина Алексея Леонидовича от должности председателя Счетной палаты РФ досрочно», – сказал на заседании комитета его руководитель Анатолий Артамонов.

Члены комитета проголосовали за это решение.