Прогноз: в ближайшие годы не стоит ожидать снижения ставки Euribor

В ноябре 12-месячный Euribor составлял 2,686%, шестимесячный – 2,168%, а трехмесячный – 1,737%. В Эстонии наиболее следят за ставкой шестимесячного Euribor, на которой основана процентная ставка большей части кредитов на недвижимость.

Прогноз, основанный на данных Chatham, показывает, что в конце года шестимесячный Euribor составит 2,51% и в следующем году продолжит расти, достигнув в мае целых 3,15%, а после этого наступит спад, в результате которого шестимесячный Euribor вновь снизится до 2,5% к 2025 году и останется на этом уровне минимум в течение трех лет.