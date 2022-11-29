Данные по фьючерсным сделкам, собранные на рынках Chatham Financial, указывают на то, что рост базовой процентной ставки по кредитованию ожидается до следующего лета, после чего она начнет снижаться, пишет dv.ee.
Прогноз: в ближайшие годы не стоит ожидать снижения ставки Euribor
В ноябре 12-месячный Euribor составлял 2,686%, шестимесячный – 2,168%, а трехмесячный – 1,737%. В Эстонии наиболее следят за ставкой шестимесячного Euribor, на которой основана процентная ставка большей части кредитов на недвижимость.
Прогноз, основанный на данных Chatham, показывает, что в конце года шестимесячный Euribor составит 2,51% и в следующем году продолжит расти, достигнув в мае целых 3,15%, а после этого наступит спад, в результате которого шестимесячный Euribor вновь снизится до 2,5% к 2025 году и останется на этом уровне минимум в течение трех лет.
Однако прогнозы не свидетельствуют о том, что процентная ставка станет ниже: в следующем десятилетии уровень Euribor будет значительно выше не только, чем в начале этого года, когда он был отрицательным, но и чем нынешние примерно 2%.