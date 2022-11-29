Ввоз бензина из России в канистрах будет запрещен

С февраля 2023 года частным лицам запрещен ввоз и пересылка нефтепродуктов, если они происходят из России, а в список запрещенных товаров также входит топливо, используемое для потребления в автотранспорте.

Путешественникам будет разрешено въезжать в ЕС с топливом, приобретенным в России, только если это необходимо для завершения поездки. Это означает, что путешественнику разрешается ввозить топливо из России в ЕС только в том случае, если оно находится в стандартном баке транспортного средства и предназначено для использования в этом же транспортном средстве.

Запрещено провозить топливо в канистрах, приобретенных в России, и соответствующий запрет в равной степени действует при въезде из России в Эстонию, Латвию, Литву и Финляндию.

«В Эстонии запрет на импорт российских нефтепродуктов вступает в силу раньше, чем в остальной Европе – с 5 декабря юридическим лицам будет запрещено ввозить в Эстонию нефтяное топливо и масла из России», – сказал Валерий Рауам, руководитель отдела общественной охране Налогово-таможенного департамента.

По словам Рауама, крайний срок 5 декабря в первую очередь касается компаний, и это важная мера поддержки Украины за счет ограничения источников доходов России. «Однако частным лицам важно помнить, что путешественникам будет запрещено перевозить топливо из России с 5 февраля следующего года», – добавил он.

Налогово-таможенный департамент напомнил также, что ограничения на беспошлинный ввоз топлива, установленные Законом об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электроэнергию и Законом о НДС, распространяются и на частных лиц.