В ближайшие дни решится, удастся ли Эстонии и Польше установить потолок цен на российскую нефть. Это, в свою очередь, отразится на мировых ценах на нефть.
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АНАЛИЗ ⟩ Важнейший бой эстонской дипломатии: потолок цен на российскую нефть
Важнейший бой эстонской дипломатии: потолок цен на российскую нефть
Уникальная ситуация в истории, когда две страны, не имеющие собственной нефти, устанавливают цену на нефть на мировом рынке, говорит эстонский государственный чиновник. «Это уже повлияло на цену на мировом рынке», – прибавил один эстонский политик.
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