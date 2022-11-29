Вт, 29.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

АНАЛИЗ ⟩ Важнейший бой эстонской дипломатии: потолок цен на российскую нефть

Микк Салу
, журналист
Важнейший бой эстонской дипломатии: потолок цен на российскую нефть
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Неофициальное место якорной стоянки танкеров и грузовых судов, ожидающих захода в российские порты, во входящей в экономическую зону Эстонии части Финского залива.
Неофициальное место якорной стоянки танкеров и грузовых судов, ожидающих захода в российские порты, во входящей в экономическую зону Эстонии части Финского залива. Фото: Madis Veltman

В ближайшие дни решится, удастся ли Эстонии и Польше установить потолок цен на российскую нефть. Это, в свою очередь, отразится на мировых ценах на нефть.

Уникальная ситуация в истории, когда две страны, не имеющие собственной нефти, устанавливают цену на нефть на мировом рынке, говорит эстонский государственный чиновник. «Это уже повлияло на цену на мировом рынке», – прибавил один эстонский политик.

Журнал Politico писал в среду на прошлой неделе, что G7 и Еврокомиссия рекомендуют установить потолок цен на российскую нефть на уровне 65–70 долларов за баррель. В тот же день для обсуждения этого вопроса собрались и послы европейских стран в ЕС. В ответ Польша сделала там свое ценовое предложение – 30 долларов за баррель - и Эстония его поддержала; так сообщал Politico.

Ключевые слова
Наверх