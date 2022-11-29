Таллинн планирует повысить цены на проезд в общественном транспорте

Согласно проекту, будут повышены цены на часовые, однодневные, трехдневные и пятидневные билеты на таллиннский общественный транспорт и билеты на паром до Аэгна. Цены на билеты с более длительным сроком действия, то есть 30-дневные абонементы, не будут повышаться. Повышение цен на билеты связано с ростом цен на топливо. Ожидается, что это изменение позволит увеличить доход от продажи билетов в следующем году на сумму до 400 000 евро.

Например, цена однодневного билета вырастет с 4,5 евро до 5,5 евро, или на 22 процента. Больше всего подорожает билет на паром на Аэгна – с 2 евро до 2,7 евро, или на 35 процентов.

Проект также вносит изменения в механизм проверки права на бесплатный проезд жителя Таллинна, чтобы он не мог злоупотреблять правом на бесплатный проезд в течение 30 дней, если в этот период он зарегистрируется в другом муниципалитете. Нынешний алгоритм системы электронных билетов отслеживает обновление информации на проездных карточках каждые 30 дней, что может привести к ситуации, когда человек уже не зарегистрирован в Таллинне, но по-прежнему пользуется общей карточкой с правом бесплатного проезда.

Предложение также направлено на то, чтобы облегчить регистрацию скидки в системе электронного билета для лиц в возрасте 19 лет и старше с тяжелой или умеренной инвалидностью.

Изменения также уточняют описание покупки почасовых билетов, приобретаемых в течение дня транспорта, и дополняют формулировку новой опцией покупки пяти дополнительных билетов для ваших попутчиков в валидаторе, также с использованием бесконтактной банковской карты.