Завтра и послезавтра на дорогах между Тапа и Йыхви повысится интенсивность движения военной техники. По сообщению генштаба Сил обороны, это связано с тем, что союзники будут отрабатывать движение своих подразделений из Тапа в Йыхви и обратно.
Завтра и послезавтра по дорогам Эстонии пройдут колонны военной техники
Завтра и послезавтра по дорогам Эстонии пройдут колонны военной техники
Подразделения начнут движение из Тапа утром 30 ноября по маршруту Тапа – Лообу – Нарвское шоссе – Сями – Сонда – Кивиыли – Нарвское шоссе – Йыхви. Утром 1 декабря они вернутся по тому же маршруту.
Передвижение военной техники может сказаться на плавности потока движения. Участников дорожного движения просят быть внимательными, поскольку боевые машины, танки и другая техника передвигаются в колонне медленнее, чем обычные машины.
В ходе учений отрабатывается возможность переброски боевой группы союзников в северо-восточную Эстонию. На дорогах будет находиться колесная и гусеничная техника союзников. Департамент полиции и погранохраны окажет помощь в передвижении подразделений в узких местах маршрута.
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