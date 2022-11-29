Завтра и послезавтра по дорогам Эстонии пройдут колонны военной техники.

Завтра и послезавтра на дорогах между Тапа и Йыхви повысится интенсивность движения военной техники. По сообщению генштаба Сил обороны, это связано с тем, что союзники будут отрабатывать движение своих подразделений из Тапа в Йыхви и обратно.