Сирет Котка ⟩ Повысим пенсии сразу до 1000 евро?

Так что одно только подорожание продуктовой корзины съест внеочередную прибавку к пенсиям в новом году. Помимо еды, есть еще много других статей расходов.

Предложение Центристской партии состоит в том, чтобы с января увеличить базовую часть пенсии до 50 евро вместо 20 евро. Этот законопроект уже прошел первое чтение в Рийгикогу в ноябре. Теперь остается только надеяться, что Партия реформ, соцдемы и «Отечество» не исключат из повестки дня этот важный законопроект, поскольку он был предложен их конкурентом – Центристской партией Эстонии.

Пенсии в 1000 евро вполне реально добиться в ближайшие годы. Согласно текущему прогнозу, к 2026 году средняя пенсия по старости вырастет до 836 евро, причем только за счет индексации. Но если мы также увеличим базовую часть пенсии, мы во много раз быстрее достигнем пенсии в 1000 евро.

Центристская партия планирует начать повышение базовой части пенсии на 50 евро в год, начиная с 2024 года, четыре года подряд. Добавим сюда повышение индексации, и мы получим пенсию в 1000 евро. Только в следующем году это предложение затронет более 321 000 эстонских пенсионеров. Такое повышение пенсий значительно смягчит негативное влияние инфляции и значительно повысит уровень жизни всех пенсионеров. Каждый пожилой человек имеет право достойно провести свою жизнь, потому что он его заслужил.