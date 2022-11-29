Недавно я общалась с пожилой жительницей Раквере, которая пожаловалась на растущие цены. После покупки лекарств и оплаты коммунальных услуг в ее кошельке гуляет ветер. Последние три недели ей пришлось жить всего на шесть евро. И до сих пор таких пенсионеров в Эстонии тысячи. Об этом пишет заместитель председателя парламентской фракции Центристской партии Сирет Котка.
Сирет Котка ⟩ Повысим пенсии сразу до 1000 евро?
Разрыв между богатыми и бедными, то есть экономическое неравенство, в Эстонии неуклонно растет. Это стало особенно заметно из-за колоссального роста цен в этом году. Число жителей Эстонии, живущих в относительной бедности, за год увеличилось более чем на 30 000 человек. Одним словом, в нашей стране более 300 000 человек живут в нищете, и доля бедных продолжает расти, особенно среди пожилых людей.
Более 80 процентов пожилых людей живут в относительной бедности, и неважно, живут ли они поодиночке или парами. Однако причина проблемы вовсе не так и сложна и загадочна – нынешняя средняя пенсия по старости просто находится ниже относительной черты бедности. Выход из такой катастрофической ситуации – внеочередное и достаточное повышение пенсий, так как размер нынешних пенсий уже неактуален.
Ведь все мы каждый день видим, что происходит с ценами на продукты питания и другие товары и услуги. Неспособность правительства контролировать рост цен толкает людей на бесчеловечный выбор между температурой в комнате и полным желудком. Здесь неуместно говорить о хорошем качестве жизни и достойном проживании, потому что тысячи эстонцев просто пытаются выжить. О походе в театр, покупке новой книги или посещении концерта остается только мечтать.
Как мы знаем, с нового года пенсия увеличится на 20 евро, а средняя пенсия по старости не будет облагаться подоходным налогом. Вместе с индексацией пенсий с 1 апреля средняя пенсия вырастет до 704 евро. Это все здорово, но понятно, что этого мало. Я вижу и понимаю, как внеочередное повышение пенсий на 20 евро, о котором договорились Центристская партия и Партия реформ в январе 2020 года, больше не оказывает никакого эффекта, потому что, например, только одна только средняя продуктовая корзина за год подорожала на 21 евро.
Так что одно только подорожание продуктовой корзины съест внеочередную прибавку к пенсиям в новом году. Помимо еды, есть еще много других статей расходов.
Предложение Центристской партии состоит в том, чтобы с января увеличить базовую часть пенсии до 50 евро вместо 20 евро. Этот законопроект уже прошел первое чтение в Рийгикогу в ноябре. Теперь остается только надеяться, что Партия реформ, соцдемы и «Отечество» не исключат из повестки дня этот важный законопроект, поскольку он был предложен их конкурентом – Центристской партией Эстонии.
Пенсии в 1000 евро вполне реально добиться в ближайшие годы. Согласно текущему прогнозу, к 2026 году средняя пенсия по старости вырастет до 836 евро, причем только за счет индексации. Но если мы также увеличим базовую часть пенсии, мы во много раз быстрее достигнем пенсии в 1000 евро.
Центристская партия планирует начать повышение базовой части пенсии на 50 евро в год, начиная с 2024 года, четыре года подряд. Добавим сюда повышение индексации, и мы получим пенсию в 1000 евро. Только в следующем году это предложение затронет более 321 000 эстонских пенсионеров. Такое повышение пенсий значительно смягчит негативное влияние инфляции и значительно повысит уровень жизни всех пенсионеров. Каждый пожилой человек имеет право достойно провести свою жизнь, потому что он его заслужил.
Государственный бюджет – это всегда вопрос приоритетов: деньги всегда есть, но вопрос в том, куда они направляются. Нынешняя власть пока проявляет равнодушие к пенсионерам. Если бы у правящей коалиции в лице Партии реформ, «Отечества» и соцдемов была четкая воля поднять со следующего года пенсию до 1000 евро, то на самом деле это тоже было бы вполне осуществимо. Однако у правящей коалиции такого желания нет. В то же время, уже в марте на Тоомпеа будет избрано новое правительство, и хочется верить, что оно будет настроено по отношению к пенсионерам более дружественно.