Кража в таллиннском магазине: виновный иностранец будет выслан из Эстонии

Вчера, 28 ноября, гражданин Республики Молдова 1997 года рождения совершил кражу в магазине, расположенном в Таллинне: прошел через кассу с товаром и умышленно не заплатил за него.

Пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщает, что при проверке выяснилось, что вор также нелегально работал в Эстонии и потерял проездной документ, о чем не сообщил ни в полицию, ни в посольство.