Иностранец совершил кражу в таллиннском магазине, был задержан и получил предписание покинуть Эстонию.
Кража в таллиннском магазине: виновный в ней иностранец будет выслан из Эстонии
Кража в таллиннском магазине: виновный в ней иностранец будет выслан из Эстонии
Вчера, 28 ноября, гражданин Республики Молдова 1997 года рождения совершил кражу в магазине, расположенном в Таллинне: прошел через кассу с товаром и умышленно не заплатил за него.
Пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщает, что при проверке выяснилось, что вор нелегально работал в Эстонии и потерял паспорт, о чем не сообщил ни в полицию, ни в посольство.
Безвизовый срок пребывания иностранца и срок пребывания, разрешенный по визе, были прекращены досрочно, ему было выдано предписание покинуть Эстонию. Также ему запретили въезд на территорию Шенгенской зоны на два года.