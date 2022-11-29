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«Есть Путин – нет России. Нет Путина – есть шанс». Оппозиционер из Петербурга Максим Резник о русских Балтии и победе Украины

Иван Скрябин
, журналист
«Есть Путин – нет России. Нет Путина – есть шанс». Оппозиционер из Петербурга Максим Резник о русских Балтии и победе Украины
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Петербурсгкий оппозиционер Максим Резник на митинге около посольства РФ в Таллинне, 26 ноября 2022 года.
Петербурсгкий оппозиционер Максим Резник на митинге около посольства РФ в Таллинне, 26 ноября 2022 года. Фото: Иван Скрябин

Лидер петербургской оппозиции, бывший депутат Законодательного Собрания «северной столицы» РФ Максим Резник посетил Таллинн. После митинга у стен российского посольства соратник Алексея Навального и других политических заключенных Путина ответил на вопросы Rus.Postimees о русских в странах Балтии, брожении в путинских элитах и перспективах смены власти в РФ.

Максим Резник покинул Россию осенью 2022 года, после того как был признан виновным по обвинению в уголовном преступлении. В 2021 году политик стал жертвой провокации , когда его обвинили в незаконном обороте наркотиков. Уголовное дело сделало невозможным его переизбрание в петербургский парламент, где он работал с 2011 года. Резник являлся многолетним организатором различных оппозиционных маршей и митингов в Санкт-Петербурге, последовательным критиком городских и федеральных властей.

Rus.Postimees встретился с Максимом Резником перед его публичной лекцией в таллиннском пространстве Рефорум.

Максим Резник вместе с единомышленниками около посольства РФ в Таллинне 26 ноября говорил о неизбежности военного поражения Путина и перемен, которые после этого произойдут.
Максим Резник вместе с единомышленниками около посольства РФ в Таллинне 26 ноября говорил о неизбежности военного поражения Путина и перемен, которые после этого произойдут. Фото: Иван Скрябин
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