«Есть Путин – нет России. Нет Путина – есть шанс». Оппозиционер из Петербурга Максим Резник о русских Балтии и победе Украины

Максим Резник покинул Россию осенью 2022 года, после того как был признан виновным по обвинению в уголовном преступлении. В 2021 году политик стал жертвой провокации , когда его обвинили в незаконном обороте наркотиков. Уголовное дело сделало невозможным его переизбрание в петербургский парламент, где он работал с 2011 года. Резник являлся многолетним организатором различных оппозиционных маршей и митингов в Санкт-Петербурге, последовательным критиком городских и федеральных властей.



Rus.Postimees встретился с Максимом Резником перед его публичной лекцией в таллиннском пространстве Рефорум.