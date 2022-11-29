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Фото ⟩ В Эстонии в старом доме обнаружили ценную картину: начальная цена – 75 000 евро

Райму Хансон
В Эстонии в старом доме обнаружили ценную картину: начальная цена – 75 000 евро
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Картина Конрада Мяги «Пейзаж Казаритса» (1916–1921).
Картина Конрада Мяги «Пейзаж Казаритса» (1916–1921). Фото: Margus Ansu

Среди полей и лугов в каком-нибудь старом хуторском доме может быть спрятано с культурной точки зрения ценное и очень дорогое произведение искусства. Одна из таких удивительных находок была передана ​​на аукцион E-kunstisalong, который состоится в ближайшую субботу. Эта картина десятилетиями висела бы на стене гостиной хуторского дома, если бы дочь семейства – ученица основной школы – не стала бы писать реферат о художнике Конраде Мяги.

Тийя Карелсон (слева) и галерист Дайзи Кахур сняли защиту с картины Конрада Мяги, чтобы вставить картину в оригинальную раму.
Тийя Карелсон (слева) и галерист Дайзи Кахур сняли защиту с картины Конрада Мяги, чтобы вставить картину в оригинальную раму. Фото: Margus Ansu

Жемчужинами 50-го аукциона E-kunstisalong станут произведения Пеэтера Мудиста, Александра Варди и Йоханнеса Сааля. А самым ярким бриллиантом – редкая картина Конрада Мяги, которая, по мнению экспертов, была написана между 1916 и 1921 годами и по заключению экспертизы получила название «Пейзаж Казаритса». Начальная цена на аукционе составляет 75 000 евро.

Конрад Мяги (1878-1925), несомненно, является одним из самых значительных эстонских художников своего поколения. Можно сказать, что его наследие столь же важно в Эстонии, как и наследие Эдварда Мунка в Норвегии. Работы Мяги отличаются обилием красок, смелой техникой рисования и современностью, а на его картинах можно встретить виды Эстонии, Италии и Франции, а также Норвегии.

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