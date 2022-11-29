Фото ⟩ В Эстонии в старом доме обнаружили ценную картину: начальная цена – 75 000 евро

Среди полей и лугов в каком-нибудь старом хуторском доме может быть спрятано с культурной точки зрения ценное и очень дорогое произведение искусства. Одна из таких удивительных находок была передана ​​на аукцион E-kunstisalong, который состоится в ближайшую субботу. Эта картина десятилетиями висела бы на стене гостиной хуторского дома, если бы дочь семейства – ученица основной школы – не стала бы писать реферат о художнике Конраде Мяги.