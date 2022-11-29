Галерея ⟩ В Маарду открылась новая биогазовая установка

Биогазовая установка в Маарду спроектирована и построена финской компанией Suomen Biovoima OY, которая специализируется на экологически чистых технологиях. Предприятие Mapri Ehitus OÜ отвечало за общее строительство завода.

«Завод в Маарду – крупнейший и самый современный биогазовый завод в странах Балтии, который перерабатывает биоотходы, полученные от домашних хозяйств, ресторанов и продуктовых магазинов», — заявил директор по продажам Suomen Biovoima OY Яни Кангасахо. «Как и другие страны, Эстония также получила поддержку со стороны государственного сектора, которая имела решающее значение для реализации этого проекта. Это заслуживающий похвалы проект, который одновременно решает множество различных задач, касающихся проблем с отходами, переработки, органических удобрений и энергии, и правительство Эстонии наглядно продемонстрировало готовность к сотрудничеству в этих вопросах».

«С точки зрения строительства, общая строительная часть биогазовой установки должна быть синхронизирована с установкой технологического оборудования. У Mapri есть необходимый для этого опыт: проект в Маарду стал уже четвертой биогазовой установкой, которую мы построили в Эстонии», – сказал исполнительный руководитель Mapri Ehitus Тармо Роос.

Биогазовая установка EKT Ecobio находится рядом с Маарду по адресу Вана-Нарвское шоссе, 26. Необходимые для производства газа отходы перемещаются по заводу в полностью закрытой системе, где различные виды бактерий сначала разбивают биомассу на мелкие части, а затем способствуют производству биогаза. На завершающей стадии производства газ перерабатывается и используется в качестве транспортного газа.