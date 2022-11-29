Сегодня в Маарду открыли новую биогазовую установку EKT Ecobio с производственной мощностью около два млн кубометров биометана в год. Газ, произведенный из бытовых биоотходов, будет использоваться в качестве топлива для таллиннских городских автобусов, а дигестат – в качестве удобрений для сельского хозяйства. Общая стоимость биогазовой установки составляет 14 млн евро.
Галерея ⟩ В Маарду открылась новая биогазовая установка
«Каждый шаг, который мы делаем на пути к экономике замкнутого цикла, мы делаем ради благополучия наших детей. Чем больше ископаемого топлива и минеральных удобрений мы сможем заменить биометаном и удобрениями из биоотходов, тем больше будет наш вклад в окружающую среду и экономику Эстонии. И, конечно же, во время поездки в автобусе приятно осознавать, что его топливо произведено из наших картофельных очистков», – сказал министр окружающей среды Мадис Каллас.
По словам председателя правления EKT Ecobio OÜ Арго Лууде, завод в Маарду уникален для Эстонии, поскольку использует для производства биогаза только бытовые биоотходы общим объемом около 20 000 тонн в год. «Эта установка важна для всей Эстонии, потому что помогает достичь необходимых результатов в переработке отходов по нормам ЕС, – сказал Лууде. – Чтобы достичь поставленных в ЕС целей, муниципалитеты должны собирать значительно больше отсортированных отходов, чем раньше. В настоящее время отдельно собирают только четверть биоотходов, и если ситуация не улучшится, Эстонии грозит мусорный штраф».
По словам Арго Лууде, бюрократия и противодействие созданию очистных сооружений в Эстонии тормозят реализацию таких проектов. «На сегодняшний день современные технологии позволяют успешно сводить к минимуму как вред для окружающей среды, так и неприятные запахи в местах захоронения отходов, поэтому противодействие органов местного самоуправления объектам переработки отходов необоснованно и препятствует реализации принципов зеленого перехода», – отметил он.
Биогазовая установка в Маарду спроектирована и построена финской компанией Suomen Biovoima OY, которая специализируется на экологически чистых технологиях. Предприятие Mapri Ehitus OÜ отвечало за общее строительство завода.
«Завод в Маарду – крупнейший и самый современный биогазовый завод в странах Балтии, который перерабатывает биоотходы, полученные от домашних хозяйств, ресторанов и продуктовых магазинов», — заявил директор по продажам Suomen Biovoima OY Яни Кангасахо. «Как и другие страны, Эстония также получила поддержку со стороны государственного сектора, которая имела решающее значение для реализации этого проекта. Это заслуживающий похвалы проект, который одновременно решает множество различных задач, касающихся проблем с отходами, переработки, органических удобрений и энергии, и правительство Эстонии наглядно продемонстрировало готовность к сотрудничеству в этих вопросах».
«С точки зрения строительства, общая строительная часть биогазовой установки должна быть синхронизирована с установкой технологического оборудования. У Mapri есть необходимый для этого опыт: проект в Маарду стал уже четвертой биогазовой установкой, которую мы построили в Эстонии», – сказал исполнительный руководитель Mapri Ehitus Тармо Роос.
Биогазовая установка EKT Ecobio находится рядом с Маарду по адресу Вана-Нарвское шоссе, 26. Необходимые для производства газа отходы перемещаются по заводу в полностью закрытой системе, где различные виды бактерий сначала разбивают биомассу на мелкие части, а затем способствуют производству биогаза. На завершающей стадии производства газ перерабатывается и используется в качестве транспортного газа.
Производимые на заводе два млн кубометров биометана могут на год обеспечить топливом 50 таллиннских городских автобусов, работающих на газе. В ходе ферментации остается около 17 500 тонн дигестата, который после сертификации будет использован на полях Северной Эстонии в качестве удобрений.