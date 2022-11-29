По данным Центра надзора за дорожным движением Департамента полиции и пограничной охраны, в этом году полиция задержала более 3000 водителей, не имевших права управления автотранспортным средством соответствующей категории.
Не боятся ни штрафов, ни ареста: полиция сотнями задерживает садящихся за руль без водительских прав
Нередко водители, впервые попавшиеся на вождении без прав, заявляют, что сели за руль, чтобы поупражняться в преддверии экзамена по вождению. «Однако следствием этого является то, что, помимо штрафа в размере до 800 евро или ареста, лицу, желающему получить первичное водительское удостоверение, запрещается сдавать экзамен в течение как минимум года», – отметили в Центре надзора за дорожным движением.
В полиции напоминают, что право на управление автомобилем и мотоциклом и первичное водительское удостоверение можно получить лишь в том случае, если вас не привлекали к ответственности за вождение без водительских прав, вы не совершали ДТП, у вас в крови не было выявлено превышающее допустимое значение количество алкоголя, вы не употребляли алкоголь после ДТП, вы не превышали скорость, не игнорировали сигнал об остановке, вы не сбегали с места ДТП и у вас отсутствуют судимости за совершение дорожно-транспортного преступления.
Согласно Закону о регистре наказаний, информация о штрафах удаляется из регистра и заносится в архив, если с момента уплаты штрафа, наложенного за проступок, прошел год.
Полиция предупреждает, что для самостоятельной практики вождения следует найти наставника, который должен иметь водительское удостоверение соответствующей категории не менее пяти лет и чье имя указано в удостоверении наставника или внесено в дорожный регистр.
Лицо, обучающееся на курсах по подготовке водителей механических транспортных средств или окончившее указанные курсы, может управлять транспортным средствам под руководством наставника на следующих условиях:
- наставник должен иметь водительское удостоверение для управления механическим;
транспортным средством соответствующей категории в течение не менее пяти лет (в срок включается время, в течение которого лицо имело первичное водительское удостоверение);
- у наставника не может быть непогашенного наказания за вождение механического транспортного средства в нетрезвом виде или с повышенным содержанием алкоголя в крови и за такое нарушение правил дорожного движения, за которое Закон о дорожном движении предусматривает лишение права управления механическим транспортным средством;
- наставник получил от Департамента транспорта право на проведение занятий;
- наставник может проводить практические занятия по вождению для лица, имя которого указано в свидетельстве наставника или занесено в дорожно-транспортный регистр.
Источник: Департамент транспорта