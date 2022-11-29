Не боятся ни штрафов, ни ареста: полиция сотнями задерживает садящихся за руль без водительских прав

Нередко водители, впервые попавшиеся на вождении без прав, заявляют, что сели за руль, чтобы поупражняться в преддверии экзамена по вождению. «Однако следствием этого является то, что, помимо штрафа в размере до 800 евро или ареста, лицу, желающему получить первичное водительское удостоверение, запрещается сдавать экзамен в течение как минимум года», – отметили в Центре надзора за дорожным движением.

В полиции напоминают, что право на управление автомобилем и мотоциклом и первичное водительское удостоверение можно получить лишь в том случае, если вас не привлекали к ответственности за вождение без водительских прав, вы не совершали ДТП, у вас в крови не было выявлено превышающее допустимое значение количество алкоголя, вы не употребляли алкоголь после ДТП, вы не превышали скорость, не игнорировали сигнал об остановке, вы не сбегали с места ДТП и у вас отсутствуют судимости за совершение дорожно-транспортного преступления.

Согласно Закону о регистре наказаний, информация о штрафах удаляется из регистра и заносится в архив, если с момента уплаты штрафа, наложенного за проступок, прошел год.

Полиция предупреждает, что для самостоятельной практики вождения следует найти наставника, который должен иметь водительское удостоверение соответствующей категории не менее пяти лет и чье имя указано в удостоверении наставника или внесено в дорожный регистр.