Саммит НАТО в Бухаресте: «Мы не можем позволить Путину победить»

Открывая встречу, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг предупредил, что НАТО будет готова защищать от вторжения каждый дюйм своей территории.

Он подчеркнул, что альянс не участвует в этом конфликте, однако его члены оказывают Украине беспрецедентную поддержку, чтобы она могла защититься от России.

«Мы не можем позволить Путину победить, иначе это даст зеленый свет другим авторитарным лидерам, покажет им что они могут добиться своих целей с помощью военной силы. Это сделает наш мир еще более опасным для всех нас. Поэтому в наших общих интересах безопасности поддерживать Украину», – заявил Столтенберг.

Он обвинил Россию в наращивании жестокости в этой войне и упомянул о финансовом бремени, которое она наложила на Европу и другие страны мира.

«На самом деле, мы все платим цену за российскую войну в Украине, но мы платим эту цену в деньгах, в то время как Украина платит ее кровью», – сказал генсек НАТО.

Военная помощь

Для победы в войне странам НАТО необходимо срочно увеличить объемы производства вооружений, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В интервью изданию Politico он заявил, что невозможно победить на поле боя в долгосрочной перспективе, не инвестируя в производство оружия: «Пока мы сражаемся в битвах сегодняшнего дня, мы должны думать, как мы будем сражаться в завтрашних битвах».