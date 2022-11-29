История о брошенной в лесу девочке: полиция обещает не спускать это дело на тормозах

«Молодые люди должны понимать, что несовершеннолетние в компании – это их ответственность, – пояснил руководитель отделения полиции. – Они – совершеннолетние молодые люди, и я хочу, чтобы полиция приняла здесь решительные меры. Мы не будем закрывать глаза».

Полиция видит возможность возбуждения уголовного дела по статье 182 или 123. Первая из них касается склонения несовершеннолетнего к употреблению алкоголя, а вторая – подвергание человека опасности. В этом случае наказание может варьироваться от штрафа до трех лет лишения свободы. Однако сначала полиция должна получить как можно более точную картину произошедшего, чтобы узнать, где девочка вышла из машины и какие были другие обстоятельства. Сассь признал, что история вовлеченных сторон в настоящее время расходится по нескольким пунктам.