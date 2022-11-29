По словам руководителя Вильяндиского отделения полиции Маргуса Сасся, полиция очень серьезно относится к инциденту c брошенной в лесу 14-летней пьяной девочкой и не ограничится только нравоучениями. Однако происшествие поднимает еще проблему употребления алкоголя несовершеннолетними и его доступности для них.
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История о брошенной в лесу девочке: полиция обещает не спускать это дело на тормозах
История о брошенной в лесу девочке: полиция обещает не спускать это дело на тормозах
«Молодые люди должны понимать, что несовершеннолетние в компании – это их ответственность, – пояснил руководитель отделения полиции. – Они – совершеннолетние молодые люди, и я хочу, чтобы полиция приняла здесь решительные меры. Мы не будем закрывать глаза».