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История о брошенной в лесу девочке: полиция обещает не спускать это дело на тормозах

Марко Суурмяги
История о брошенной в лесу девочке: полиция обещает не спускать это дело на тормозах
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Руководитель Вильяндиского отделения полиции Маргус Сассь.
Руководитель Вильяндиского отделения полиции Маргус Сассь. Фото: Elmo Riig

По словам руководителя Вильяндиского отделения полиции Маргуса Сасся, полиция очень серьезно относится к инциденту c брошенной в лесу 14-летней пьяной девочкой и не ограничится только нравоучениями. Однако происшествие поднимает еще проблему употребления алкоголя несовершеннолетними и его доступности для них.

«Молодые люди должны понимать, что несовершеннолетние в компании – это их ответственность, – пояснил руководитель отделения полиции. – Они – совершеннолетние молодые люди, и я хочу, чтобы полиция приняла здесь решительные меры. Мы не будем закрывать глаза».

Полиция видит возможность возбуждения уголовного дела по статье 182 или 123. Первая из них касается склонения несовершеннолетнего к употреблению алкоголя, а вторая – подвергание человека опасности. В этом случае наказание может варьироваться от штрафа до трех лет лишения свободы. Однако сначала полиция должна получить как можно более точную картину произошедшего, чтобы узнать, где девочка вышла из машины и какие были другие обстоятельства. Сассь признал, что история вовлеченных сторон в настоящее время расходится по нескольким пунктам.

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