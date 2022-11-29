В Cyber Coalition 22 принимают участие около тысячи экспертов из 26 стран НАТО, а также из Финляндии, Швеции, Грузии, Ирландии, Японии и Швейцарии.
В Эстонии начались крупнейшие учения НАТО по кибербезопасности
В Эстонии начались крупнейшие учения НАТО по кибербезопасности
Учения будут идти до 2 декабря. Участники будут решать реальные задачи в сфере кибербезопасности: в частности, противостоять атакам на электросети, повышать способность сетей к защите и отрабатывать сотрудничество между союзниками в киберпространстве.
Учения Cyber Coalition ежегодно проводятся с 2008 года. В этот раз их принимает Таллинн, но некоторые участники подключаются дистанционно.
Кибербезопасность является одной из основных задач коллективной обороны НАТО. На саммите НАТО в Мадриде летом 2022 года страны альянса обязались укреплять потенциал киберзащиты и продолжать сотрудничество с ключевыми партнерами, в том числе с ЕС.
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