В Эстонии начались крупнейшие учения НАТО по кибербезопасности

Учения будут идти до 2 декабря. Участники будут решать реальные задачи в сфере кибербезопасности: в частности, противостоять атакам на электросети, повышать способность сетей к защите и отрабатывать сотрудничество между союзниками в киберпространстве.

Учения Cyber Coalition ежегодно проводятся с 2008 года. В этот раз их принимает Таллинн, но некоторые участники подключаются дистанционно.