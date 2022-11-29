Фото ⟩ Водитель внедорожника нарушил ПДД и столкнулся с грузовиком

ДТП произошло вскоре после девяти часов утра. По предварительным данным, грузовик для перевозки товаров Renault Midlum повернул налево с улицы Нийду в сторону моста Папинийду и столкнулся с двигавшимся по Эхитаяте-теэ в направлении Таллиннского шоссе автомобилем Toyota, для которого горел красный сигнал светофора.

За рулем Renault находился 57-летний мужчина, а за рулем Toyota – 62-летний мужчина. Оба водителя были трезвыми и у них есть водительские права. Скорая помощь отвезла их в Пярнускую больницу для проверки состояния здоровья.