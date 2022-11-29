Чай можно и на работе попить: в среду электричество подорожает еще больше

Самой высокой – 50,3 цента за киловатт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в среду вечером, с 18 до 19 часов, а самой низкой – с 4 до 5 утра, когда она упадет до 26,2 цента за киловатт-час.

В Латвии и в Литве электроэнергия будет стоить в среду те же 39,6 цента, как и в Эстонии. В Финляндии электричество будет стоить 39,1 цента, на 1,2% меньше, чем в Балтийских странах.

В ноябре средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 21,89 цента за киловатт-час, что на 87,5% выше, чем в ноябре 2021 года, когда средняя месячная цена составила 11,67 цента за киловатт-час. По сравнению с октябрем этого года средняя биржевая цена выросла на 25,6 процента.

Последний дневной ценовой рекорд относится к 17 августа, когда средняя цена достигла в Эстонии 68,2 цента. Это на 36,2 процента выше предыдущего дневного рекорда в 500,61 евро, достигнутого 8 августа этого года. Еще более ранний ценовой рекорд был зафиксирован 7 декабря и составил 46,9 цента.