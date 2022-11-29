Умер известный эстонский предприниматель, бывший руководитель Tarmeko Grupp

Олев Нигуль начал работать на Тартуском лесокомбинате в 1961 году. Спустя три года он стал директором предприятия. «Вначале я был здесь инженером-конструктором, затем начальником отдела производства, главным инженером и с 1964 года директором. Мне больше нечем похвастаться», – сказал Нигуль в марте 2019 года в интервью Tartu Postimees.

Три года назад Олев Нигуль в свое удовольствие все еще работал в Tarmeko, все так же сидел в своем кабинете за большим письменным столом. «Я делаю обходы и смотрю, что происходит. Хуже всего, когда ты выпадаешь из жизни, когда не с кем поговорить и поспорить, когда нечего делать», – сказал он весной 2019 года.

Олев Нигуль также был страстным рыбаком, умел играть на аккордеоне и гармошке, чему научился сам еще в детстве. Рыбалка и игра на музыкальных инструментах сошли на нет около пяти лет назад.