В понедельник, 28 ноября, скончался руководитель Тартуского лесокомбината и Тартуского мебельного комбината, позже Tarmeko Grupp Олев Нигуль, отметивший весной свое 94-летие. Нигуль, который последние несколько лет возглавлял совет Tarmeko Grupp, в преклонном возрасте посещал завод и следил за деятельностью предприятия.
Умер известный эстонский предприниматель, бывший руководитель Tarmeko Grupp
Олев Нигуль начал работать на Тартуском лесокомбинате в 1961 году. Спустя три года он стал директором предприятия. «Вначале я был здесь инженером-конструктором, затем начальником отдела производства, главным инженером и с 1964 года директором. Мне больше нечем похвастаться», – сказал Нигуль в марте 2019 года в интервью Tartu Postimees.
Три года назад Олев Нигуль в свое удовольствие все еще работал в Tarmeko, все так же сидел в своем кабинете за большим письменным столом. «Я делаю обходы и смотрю, что происходит. Хуже всего, когда ты выпадаешь из жизни, когда не с кем поговорить и поспорить, когда нечего делать», – сказал он весной 2019 года.
Олев Нигуль также был страстным рыбаком, умел играть на аккордеоне и гармошке, чему научился сам еще в детстве. Рыбалка и игра на музыкальных инструментах сошли на нет около пяти лет назад.
Олева Нигуль проводят в последний путь в субботу, 3 декабря, в 12 часов в тартуской церкви Святого Павла.