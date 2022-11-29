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Систему VAR доставили на стадион A.LeCoq

rus.postimees.ee
Систему VAR доставили на стадион A.LeCoq
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Обучение работе с системой VAR.
Обучение работе с системой VAR. Фото: Jana Pipar / Eesti Jalgpalli Liit

Техника, необходимая для запуска системы VAR, которая в следующем году будет использоваться на матчах премиум-лиги, прибыла в Таллинн, и арбитры ознакомились с ней поближе.

Первую тренировку прошли начавшие обучение видеосудейству (VAR) Юри Фришер, Йоонас Яанович, Ягнар Якобсон, Кевин Кайвоя, Андрей Карху, Карл Коппель, Кристо Кюлльястинен, Кристьян-Эрик Ляэне, Расмус Маалинн, Григорий Ошомков, Танель Юпрус и Марко Лийва. Кроме них проходят обучение 12 будущих помощников видеоарбитра (AVAR): Ристо Ээлмаа, Арон Хярсинг, Эркко Лийв, Вейко Мытсник, Эгерд Паюстик, Яан Роос, Тауно Рямсон, Сандер Сага, Лаури Салей, Петтери Шульц, Рийво Столц и Тор Ваас.

В центре, специально построенном на стадионе, для установки оборудования системы VOGO, приехали сервисмены из Франции, которые также продемонстрировали работу техники. В состав системы входят гарнитуры Vokkero, видеосерверы, дисплеи, необходимые для работы видеоарбитра, и машина воспроизведения.

Кроме того, в отеле «Олимпия» прошел семинар для всех судей, помощников судей и наблюдателей, которые будут обслуживать матчи Премиум-лиги в следующем году. Павел Гиль, бывший польский футбольный судья и нынешний инструктор видеоарбитров ФИФА, рассказал о принципах и протоколе работы видеоарбитра.

«Первые дни контактного обучения прошли очень успешно. Судьи горели энтузиазмом, что делает процесс обучения намного более плавным. Разумеется, это только начало, но после теоретической части и работы за машинами уже был виден прогресс. Кроме того, мы получили положительные отзывы от Павла Гиля, который отметил несколько положительных сторон VOGO по сравнению с системой, используемой в Польше», – сказал Кристо Тохвер, ответственный за проект видеоарбитра в Эстонии.

Обучение судей работе с системой Var продолжится самостоятельным обучением в среде RefPal, а следующий учебный сбор состоится в начале декабря.

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