Исчез посреди ночи: полиция ищет пропавшего Никиту

В последний раз Никиту видели в воскресенье, 27 ноября, в деревне Вийкингите в волости Козе около часа ночи. После этого не известно, в каком направлении он ушел, его мобильный телефон выключен. Полиция ищет Никиту со вчерашнего дня: были проверены больницы и опрошены его близкие и знакомые. С помощью собаки и дрона была прочесана территория вокруг деревни Вийкингите, но, к сожалению, безрезультатно.