Полиция просит помощи в установлении местонахождения Никиты, которого в последний раз видели 27 ноября.
Исчез посреди ночи: полиция ищет пропавшего Никиту
В последний раз Никиту видели в воскресенье, 27 ноября, в деревне Вийкингите в волости Козе около часа ночи. После этого не известно, в каком направлении он ушел, его мобильный телефон выключен. Полиция ищет Никиту со вчерашнего дня: были проверены больницы и опрошены его близкие и знакомые. С помощью собаки и дрона была прочесана территория вокруг деревни Вийкингите, но, к сожалению, безрезультатно.
Рост Никиты около 185 см, у него среднее телосложение, светло-зеленые глаза, усы и небольшая бородка. Никита говорит по-русски и по-эстонски. В последний раз на нем были изображенные на фотографиях серая зимняя куртка и полосатая вязаная шапка, а также зеленые камуфляжные брюки и темно-коричневые ботинки.
Полиция просит всех, кто знает что-либо о местонахождении Никиты, сообщить об этом по номеру 112.