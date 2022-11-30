«На кухне»: беда мирового футбола в том, что им исторически управляют геронтократы

- С одной стороны, действительно, проведение такого турнира на фоне войны выглядит не особенно уместным. Но человечество устроено так, что не слишком думает о таких вещах. Множество событий ведь никто и не подумал отменять. Ну, например, конкурс «Евровидения» же состоялся. И Украина в нем участвовала. Все проводилось, ничего не отменялось, и, скорее всего, ничего и впредь не будут отменять. Ко всему прочему, ведь никто не знает, когда закончится война. Может быть, она продлится еще десять лет.
- Из-за Второй мировой войны было отменено два футбольных чемпионата мира, в 1942 и 1946 году...
- Да, и Олимпийские игры не проводились в 1940 и в 1944 году. Но театр военных действий был куда шире, так что для проведения крупных спортивных турниров просто не было физических условий. Сейчас же возможно оградиться от России и от захваченных ею территорий, и обо всем этом не думать.
- Что заставляет ФИФА отдавать турниры таким странам, как Россия или Катар? Это просто коррупционная схема, или же у ФИФА просто велик соблазн отдать турнир такой стране-организатору, где точно не будет проблем с организацией и финансированием, потому что диктаторы тратят на свои забавы любые средства налогоплательщиков, не интересуясь их мнением?
- Вполне возможно, что так оно и есть, но я как-то особенно не размышлял над этим вопросом под таким углом зрения. Мне все-таки всегда казалось, что господин Мутко и его катарский коллега в свое время просто купили эти турниры у господина Блаттера. Занесли конвертики, причем, как я думаю, у Мутко был конвертик потоньше, а у катарцев потолще, потому что сама идея проведения чемпионата в Катаре просто противоречила здравому смыслу.