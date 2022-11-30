«На кухне»: беда мирового футбола в том, что им исторически управляют геронтократы

Кто-то сейчас обращает внимание на то, что турнир принимает токсичная страна, но я бы сказал, что это уже второй турнир подряд с такой особенностью. Но я сейчас нахожусь не в Катаре, никаких связей с этой страной у меня нет, так что лично меня токсичность Катара как страны уж точно не отвращает от этого чемпионата.

Что же касается того, что чемпионат мира проходит во время войны, то я тоже не могу сказать, что это мне мешает смотреть турнир. Уже долгое время многими аналитиками и экспертами говорится о том, что привыкание людей к войне неизбежно, и это привыкание, увы, действительно произошло. В том числе и у меня есть такое личное привыкание, что, конечно, печально и ужасно, но, в общем, сейчас каждый день у меня находится время и на матчи, во время просмотра которых я не думаю о войне, и для чтения новостей о войне, и когда я их читаю, то тогда уже не думаю о футболе. У меня эти две темы как-то разложились по разным ячейкам и между собой не пересекаются.