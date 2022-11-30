Rus.Postimees продолжает серию еженедельных передач «На кухне». Впервые в истории чемпионат мира по футболу проходит поздней осенью. Есть ли из-за этого ощущение, что «праздник спорта» в этот раз не настоящий, что он не вызывает привычного ажиотажа среди людей, не являющихся пристрастными футбольными болельщиками? Или же турнир занимает людей меньше обычного прежде всего в силу того, что в мире сейчас происходят ужасные вещи, а не потому, что на дворе почти зима? На эти и другие темы журналист Павел Соболев побеседует «На кухне» Rus.Postimees с писателем П.И.Филимоновым.
«НА КУХНЕ» ⟩ Остается ли ЧМ по футболу настоящим праздником спорта во время войны?
- Катар является страной, в которой криминализированы однополые сексуальные отношения, капитанам национальных сборных запретили перед турниром носить на играх радужные капитанские повязки, а болельщикам — проносить на стадионы любую символику, которую можно воспринять как поддержку ЛГБТ. На строительстве стадионов в Катаре погибло немало рабочих, Катар неохотно говорит о расследованиях этих случаев. Насколько уместно в имеющейся ситуации вообще проводить турнир в такой стране, почему «свободный мир» не настоял на том, чтобы добиться переноса чемпионата в другое государство?
- Не аморально ли вообще проводить такой турнир на фоне масштабной войны, идущей сейчас на Земле? Не следовало бы сейчас человечеству сосредоточиться на помощи Украине, а привычные развлечения отложить на то время, когда война закончится?
- Страстными поклонниками футбола были многие выдающиеся деятели мировой культуры. Насколько уместно воспринимать футбол как часть именно культурного достояния человеческой цивилизации? Можно ли сказать, что история человечества фиксируется в историях мировых футбольных чемпионатов не менее репрезентативно, чем, например, в историях вручения Нобелевских премий по литературе или наград на Каннском кинофестивале? Можно ли сказать, что страсть к футболу не вступает в человеке в противоречия с интеллектом и интеллигентностью?
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