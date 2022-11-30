«НА КУХНЕ» ⟩ Остается ли ЧМ по футболу настоящим праздником спорта во время войны?

Rus.Postimees продолжает серию еженедельных передач «На кухне». Впервые в истории чемпионат мира по футболу проходит поздней осенью. Есть ли из-за этого ощущение, что «праздник спорта» в этот раз не настоящий, что он не вызывает привычного ажиотажа среди людей, не являющихся пристрастными футбольными болельщиками? Или же турнир занимает людей меньше обычного прежде всего в силу того, что в мире сейчас происходят ужасные вещи, а не потому, что на дворе почти зима? На эти и другие темы журналист Павел Соболев побеседует «На кухне» Rus.Postimees с писателем П.И.Филимоновым.