Премьер-министр Кая Каллас отметила, что новый спор между предпринимателями и Elering в связи с доставкой плавучей регазификационной установки (FSRU) в Палдиски мог возникнуть из-за того, что Alexela и Infortar хотят, чтобы государство заплатило им за причал больше денег, пишет ERR.
Каллас: предприниматели набивают цену причалу в Палдиски
Каллас: предприниматели набивают цену причалу в Палдиски
«Я думаю, и это чисто мой вклад в то, что я работаю с Марти Хяэлем уже очень давно и также знаю всевозможные рабочие приемы. Я предполагаю, что их план состоит в том, чтобы взвинтить цену», – сказала Каллас во вторник в студии Vikerraadio.
Она уточнила, что в настоящее время ведутся переговоры с предпринимателями, чтобы государство воспользовалось своим правом преимущественной покупки на причал Палдиски.
«Мы хотели бы приобрести этот причал за те деньги, которые были потрачены не его строительство. Но предприятие хочет показать, что их бизнес был разрушен. Что они не могут привести это судно, а значит – их расходы выше, и поэтому государство должно заплатить больше», – сказала Каллас.
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