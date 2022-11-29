Каллас: предприниматели набивают цену причалу в Палдиски

«Я думаю, и это чисто мой вклад в то, что я работаю с Марти Хяэлем уже очень давно и также знаю всевозможные рабочие приемы. Я предполагаю, что их план состоит в том, чтобы взвинтить цену», – сказала Каллас во вторник в студии Vikerraadio.

Она уточнила, что в настоящее время ведутся переговоры с предпринимателями, чтобы государство воспользовалось своим правом преимущественной покупки на причал Палдиски.