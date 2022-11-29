Предупредите близких: полиция раскрыла очередную схему мошенничества

Наиболее распространенной является следующая схема:

Кто-то выставляет вещь на продажу либо в среде Facebook Marketplace, либо в Okidoki, либо на других порталах купли-продажи. Затем лжепокупатель пишет продавцу, что хочет приобрести выставленную на продажу вещь. Потом лжепокупатель предлагает, что курьер DPD приедет на место лично и продавцу не надо будет ничего делать, кроме как дать свой номер телефона, адрес электронной почты и ввести на одном из сайтов данные своей банковской карты.

Полиция предупреждает, что это лжесайты, на которых нельзя вводить данные своей банковской карты или коды документов, удостоверяющих личность.

Стражи порядка призывают сообщать о возможном мошеннике в интернет-среде и блокировать его учетную запись.

«Обращайте особое внимание на имя отправителя письма. Просмотрите внимательнее также учетную запись пользователя – когда учетная запись создана и кто находится в списке друзей, – рекомендует Анна-Лийза Крейтсманн. – Учетные записи мошенников созданы в основном недавно и в списке друзей находятся граждане иностранных государств. Проверьте имя, изображение профиля и другие известные данные пользователя в поисковике Google».

Полиция также предлагает обращать внимание на логичность речи, просмотреть тщательно, является ли сайт, посредством которого запрашиваются ваши данные, корректным в части правописания. Также проверьте сайт в поисковике Google.