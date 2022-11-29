Кризис: воры вынесли из магазина продукты и детскую одежду

Вчера полиция возбудила уголовное дело: 18 ноября около 17 часов в магазине на улице Папинийду в Пярну две женщины взяли с полок различную детскую одежду, продукты и не расплатились на кассе. Магазин понес ущерб в размере 200 евро.

Вечером того же дня правоохранители получили информацию о том, что 34-летний мужчина вынес из магазина на Таллиннском шоссе продукты и промышленные товары на сумму около 300 евро, не заплатив за них. Охранник магазина задержал мужчину и передал его полиции. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.