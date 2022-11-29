Подозревают поджог: внезапно загоревшийся в девятиэтажке лифт вызывает много вопросов

На прошлой неделе инспекторы выезжали на место происшествия почти каждый день. Расследованию мешало и то, что сразу после пожара не удалось привести в движение застрявший между пятым и шестым этажами лифт, в связи с чем расследование причины затянулось.

Обычных признаков, указывающих на аварию, на месте происшествия обнаружено не было, поэтому нельзя исключать, что это мог быть поджог.

С целью проверки всех обстоятельств и сбора доказательств полиция возбудила уголовное дело по статье о поджоге, который создал угрозу жизни и здоровью человека.

После возгорания лифта подъезд и некоторые квартиры были задымлены. После ликвидации пожара медики проверили состояние здоровья 75 человек. Состояние одного пожилого жителя дома было тяжелым, ему потребовалось лечение в интенсиве больницы.