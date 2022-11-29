Более недели назад, ранним утром 20 ноября, пожар в лифте в девятиэтажном доме по адресу Мыйзавахе, 46 в Тарту, вероятно, не был вызван неисправностью.
Подозревают поджог: внезапно загоревшийся в девятиэтажке лифт вызывает много вопросов
На прошлой неделе инспекторы выезжали на место происшествия почти каждый день. Расследованию мешало и то, что сразу после пожара не удалось привести в движение застрявший между пятым и шестым этажами лифт, в связи с чем расследование причины затянулось.
Обычных признаков, указывающих на аварию, на месте происшествия обнаружено не было, поэтому нельзя исключать, что это мог быть поджог.
С целью проверки всех обстоятельств и сбора доказательств полиция возбудила уголовное дело по статье о поджоге, который создал угрозу жизни и здоровью человека.
После возгорания лифта подъезд и некоторые квартиры были задымлены. После ликвидации пожара медики проверили состояние здоровья 75 человек. Состояние одного пожилого жителя дома было тяжелым, ему потребовалось лечение в интенсиве больницы.
Руководитель по коммуникации Лыунаского спасательного центра Марек Кийк сказал, что многим людям на месте понадобилась медицинская помощь еще и потому, что они выбежали из квартир в подъезд, который был задымлен. «В таких случаях люди должны оставаться в квартирах, открывать окна квартир и с помощью вещей не допускать проникновения угарного газа и дыма в квартиру», – сказал Кийк. Поскольку многие жители запаниковали и решили выбежать в подъезд и таким образом надышались дымом, многим из них также потребовалась помощь медиков.