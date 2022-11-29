Медикам в Латвии обязательно нужен медикоптер (медицинский вертолет), считает вице-президент Латвийского общества врачей, врач-реаниматолог, анестезиолог Роберт Фурманис. Это лишний раз подтвердила тяжелая субботняя авария на трассе Via Baltica, когда пострадавших везли 85 км от Айнажи до Видземской больницы и 100 км до Риги, потеряв в пути так называемый «золотой час» – время, когда человеку можно спасти жизнь. Другого мнения придерживается преподаватель Медицинского колледжа Латвийского университета им. П. Страдиня Рафаэль Циекурс, пишет Rus.TVNET.

«Латвия полна "долин смерти", где тяжелобольному невозможно вовремя добраться до соответствующего медицинского учреждения», – написал Роберт Фурманис в своем Twitter в субботу, 26 ноября, после ДТП на Via Baltica возле Айнажи недалеко от эстонской границы. В столкновении пассажирского автобуса и грузовика один человек погиб и 26 пострадали.