Жажда убивает: рекордное количество людей страдает от нехватки пресной воды

В прошлом году на Земле наблюдались экстремальные ситуации с водоснабжением, что означало наводнения и засухи во всех регионах мира. Один миллиард человек не имел достаточного количества пресной воды, заявила во вторник Организация Объединенных Наций.
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В прошлом году на большей части планеты наблюдались более сухие условия, чем обычно, сообщила Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО) в своем первом ежегодном докладе о мировых водных ресурсах.
В докладе оцениваются последствия климатических, экологических и общественных изменений для пресноводных ресурсов Земли.
«Последствия изменения климата часто ощущаются через воду: более интенсивные и частые засухи, более экстремальные наводнения, более изменчивые сезонные осадки и ускоряющееся таяние ледников, что имеет кумулятивные последствия для экономики, экосистем и всех аспектов повседневной жизни», – сказал директор ВМО Петтери Таалас.
«Тем не менее, существует недостаточное понимание изменений в распределении, количестве и качестве пресноводных ресурсов».
По крайней мере, один месяц в году около 3,6 миллиарда человек имеют недостаточный доступ к пресной воде. По прогнозам авторов доклада, к середине столетия это число возрастет до пяти миллиардов человек.
В период с 2001 по 2018 год 74 процента всех стихийных бедствий были связаны с водой, показывают исследования ООН.
В прошлом году бедствия, связанные с водой, опустошили все регионы мира, говорится в докладе.
Западная Европа и Амазония пострадали от беспрецедентных наводнений, а в Парагвае и южной Бразилии был зафиксирован самый низкий уровень воды за всю историю наблюдений.
В докладе также оцениваются изменения в объеме воды, поступающей в реки за последние 30 лет. Было установлено, что уменьшение объема воды происходило в два раза чаще, чем увеличение.
В Северной и Южной Америке и Центральной Африке объем воды в бассейнах крупных рек уменьшился, в то время как в реках Северной Индии и Южной Африки он немного увеличился.
ВМО отметила, что крупнейшим в мире резервуаром пресной воды является криосфера – ледники, ледяные шапки и вечная мерзлота. Изменения, влияющие на криосферу, имеют последствия для производства продуктов питания, здоровья и дикой природы.
В докладе подчеркивается, что около 1,9 миллиарда человек живут в районах, где питьевая вода поступает из ледников и талых вод, но эти ледники тают все быстрее.
Исследователи призвали к срочным действиям по созданию систем раннего предупреждения засух и наводнений для смягчения их последствий.