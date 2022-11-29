Жажда убивает: рекордное количество людей страдает от нехватки пресной воды

В прошлом году на большей части планеты наблюдались более сухие условия, чем обычно, сообщила Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО) в своем первом ежегодном докладе о мировых водных ресурсах.

В докладе оцениваются последствия климатических, экологических и общественных изменений для пресноводных ресурсов Земли.

«Последствия изменения климата часто ощущаются через воду: более интенсивные и частые засухи, более экстремальные наводнения, более изменчивые сезонные осадки и ускоряющееся таяние ледников, что имеет кумулятивные последствия для экономики, экосистем и всех аспектов повседневной жизни», – сказал директор ВМО Петтери Таалас.

«Тем не менее, существует недостаточное понимание изменений в распределении, количестве и качестве пресноводных ресурсов».

По крайней мере, один месяц в году около 3,6 миллиарда человек имеют недостаточный доступ к пресной воде. По прогнозам авторов доклада, к середине столетия это число возрастет до пяти миллиардов человек.

В период с 2001 по 2018 год 74 процента всех стихийных бедствий были связаны с водой, показывают исследования ООН.

В прошлом году бедствия, связанные с водой, опустошили все регионы мира, говорится в докладе.

Западная Европа и Амазония пострадали от беспрецедентных наводнений, а в Парагвае и южной Бразилии был зафиксирован самый низкий уровень воды за всю историю наблюдений.