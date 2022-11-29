Илон Маск против Apple: «Это битва за будущее цивилизации»

В нескольких твитах, опубликованных 28 ноября, бизнесмен выступил с критикой в адрес Apple и пообещал, что на платформе вскоре будут размещены Twitter Files, материалы о подавлении свободы слова.

«Это битва за будущее цивилизации. Если свободы слова не будет даже в США, всё, что нас ждет впереди, – тирания», – написал Маск в своем аккаунте.

This is a battle for the future of civilization. If free speech is lost even in America, tyranny is all that lies ahead. — Elon Musk (@elonmusk) November 29, 2022

Миллиардер подтвердил сообщения СМИ, что Apple отказалась от размещения рекламы в Twitter.

«Apple практически снял всю свою рекламу в Twitter. Они ненавидят свободу слова в Америке?» – задается вопросом Маск и тут же публикует ретвит с текстом «Кто еще пострадал от цензуры Apple».

По подсчетам MediaMetrics, Twitter уже лишился половины крупнейших рекламодателей. В качестве причины британская The Financial Times называет ослабление контроля за контентом в соцсети. Ранее сообщалось также о кадровых проблемах внутри самой компании.