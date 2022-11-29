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Удар по карману дипломатов: Таллинн планирует взимать плату за парковку с сотрудников посольств

BNS
Удар по карману дипломатов: Таллинн планирует взимать плату за парковку с сотрудников посольств
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Латвийское посольство в Эстонии.
Латвийское посольство в Эстонии. Фото: Eero VabamÄgi/eesti Meedia/scanpix

В четверг в Таллиннском городском собрании пройдет первое чтение представленного фракцией «Ээсти 200» законопроекта, которым устанавливается плата за парковку автомобилей дипломатических представительств в городских платных парковочных зонах. В результате этого доходы города могут увеличиться на несколько сотен тысяч евро.

Существующий порядок освобождает автомобили всех дипломатических представительств от платы за стоянку. «Такая привилегия необоснованна, так как практика и нормы международного общения не предусматривают такой скидки. В связи с отсутствием данной практики данный порядок должен быть изменен, а соответствующее освобождение от платы – прекращено», – сказал председатель правления фракции «Ээсти 200» Марек Рейнаас в пояснительной записке к законопроекту.

Международная практика предусматривает не более трех парковочных мест для каждого дипломатического представительства. Согласно пояснительной записке, эти парковочные места должны быть обозначены соответствующим образом, что входит в обязанности Министерства иностранных дел, а не города Таллинна.

В настоящее время транспортных средств с соответствующими регистрационными номерами – 336, среди них есть и автобусы. «Все эти автомобили с дипломатическим отличием занимают значительное количество парковочных мест, что, по мнению составителей проекта, создало острую проблему в Старом городе и некоторых районах Кесклинна, где местным жителям трудно найти место парковочное место. Это вызывает недовольство», – отмечает Рейнаас.

По словам Рейнааса, с внесением поправок в городскую казну могут поступить сотни тысяч евро, за счет которых следует улучшить парковочные места в Старом городе и Кесклинне.

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