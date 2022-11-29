Удар по карману дипломатов: Таллинн планирует взимать плату за парковку с сотрудников посольств

Существующий порядок освобождает автомобили всех дипломатических представительств от платы за стоянку. «Такая привилегия необоснованна, так как практика и нормы международного общения не предусматривают такой скидки. В связи с отсутствием данной практики данный порядок должен быть изменен, а соответствующее освобождение от платы – прекращено», – сказал председатель правления фракции «Ээсти 200» Марек Рейнаас в пояснительной записке к законопроекту.

Международная практика предусматривает не более трех парковочных мест для каждого дипломатического представительства. Согласно пояснительной записке, эти парковочные места должны быть обозначены соответствующим образом, что входит в обязанности Министерства иностранных дел, а не города Таллинна.

В настоящее время транспортных средств с соответствующими регистрационными номерами – 336, среди них есть и автобусы. «Все эти автомобили с дипломатическим отличием занимают значительное количество парковочных мест, что, по мнению составителей проекта, создало острую проблему в Старом городе и некоторых районах Кесклинна, где местным жителям трудно найти место парковочное место. Это вызывает недовольство», – отмечает Рейнаас.