Опасная авария ⟩ Два автомобиля столкнулись на трамвайных путях в Старом городе Таллинна

Незадолго до четырех часов дня на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Суур-Карья произошло дорожно-транспортное происшествие, которое было зафиксировано на общественную уличную камеру.

Читатель, заметивший это, попросил выяснить, все ли выжили в аварии. «На некоторое время все движение остановилось, но сейчас обломки убираются», – сказал он.

«Полиция была проинформирована о дорожно-транспортном происшествии на Пярнуском шоссе, 11, в 15.39, когда на трамвайных путях столкнулись два автомобиля. В результате движение трамваев было временно перекрыто. К счастью, никто не пострадал в результате столкновения, которое было страховым случаем. Сейчас движение трамваев восстановлено в обоих направлениях», – сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов.