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Опасная авария ⟩ Два автомобиля столкнулись на трамвайных путях в Старом городе Таллинна

Хевели Туйск
, репортер-редактор
Два автомобиля столкнулись на трамвайных путях в Старом городе Таллинна
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ДТП на Пярнуском шоссе.
ДТП на Пярнуском шоссе. Фото: Kuvatõmmis tänavakaamerast.

Во вторник днем на Пярнуском шоссе в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, которое временно заблокировало движение трамваев. «Все было в осколках», –рассказал читатель Elu24, проходивший мимо места происшествия.

Незадолго до четырех часов дня на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Суур-Карья произошло дорожно-транспортное происшествие, которое было зафиксировано на общественную уличную камеру. 

Читатель, заметивший это, попросил выяснить, все ли выжили в аварии. «На некоторое время все движение остановилось, но сейчас обломки убираются», – сказал он.

«Полиция была проинформирована о дорожно-транспортном происшествии на Пярнуском шоссе, 11, в 15.39, когда на трамвайных путях столкнулись два автомобиля. В результате движение трамваев было временно перекрыто. К счастью, никто не пострадал в результате столкновения, которое было страховым случаем. Сейчас движение трамваев восстановлено в обоих направлениях», – сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов.

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