ЧМ по футболу ⟩ Сенегал и Нидерланды вышли в плей-офф

За Нидерланды отличились Коди Гакпо (на 26-й минуте) и Фрэнки де Йонг (49-я минута) - сборная сразу взяла игру в свои руки и не оставила катарцам шанса.

У Сенегала с Эквадором игра была драматичнее: счет был открыт на 44-й минуте встречи, когда нападающий сборной Сенегала Исмаил Сарр успешно реализовал пенальти. На 68-й минуте встречи полузащитник сборной Эквадора Мойсес Кайседо сравнял счёт, но спустя две минуты Сенегал забил второй гол – за сборную сыграл защитник Калиду Кулибали.