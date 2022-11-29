«Новости в 7» за 29 ноября: чем опасен тонкий лед, в Кохтла-Ярве избрали новое руководство, «бизнес» в стиле 90-х и рождение новой «Суперзвезды»

Сегодня в выпуске:

- По всей Эстонии введен запрет на выход на лед внутренних водоемов. Почему многие игнорируют запреты и как предотвратить несчастный случай - в нашем сюжете.

- Короткие новости: можно ли вывозить из России бензин в канистрах, про выпуск посвященных Украине монет и движении колонн военной техники по дорогам Эстонии.

- В Кохтла-Ярве наконец закончился ваккум власти. Кого избрали мэром города и почему оппозиция называет новые власти коррупционной коалицией - выяснал наш спецкор из Ида-Вирумаа.

- Отголосок «лихих 90-х» в современном Таллинне. Нащ репортер разбирался в истории отжатия крупного бизнеса, связанного с заметным объектом недвижимости.

- С миру по нитке: про оползень в Италии, извержение вулкана на Гавайях и свадьбе в супермаркете в США.

- Наша съёмочная группа посетила финал конкурса «Стань суперзвездой 2022». Кто оказался победителем и чем покорил сердца членов жюри - в нашем репортаже.