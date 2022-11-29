Таллинн закрывает городское учреждение, председателем совета которого является Виктор Васильев

Город планирует прекратить деятельность учреждения «Таллиннский надзор за водными предприятиями», пишет «Столица». Председателем правления учреждения является Виктор Васильев, который также является членом Рийгикогу. Его зарплата в городском учреждении составляет 500 евро в месяц. Фонд выполнил обязанность местного самоуправления по надзору, но работа была реорганизована, и с декабря ее деятельность возьмет на себя Таллиннский Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства.

Целью учреждения является проверка качества питьевой воды и соответствие очистки сточных вод стандартам, а также оценка выполнения условий договоров на оказание услуг, заключенных с Таллинном.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал, что эти реорганизации являются частью подготовленного в 2019 году плана по повышению эффективности и экономичности управления городом.

«Предприятие "Таллиннские промышленные парки", помимо других проектов, в последние годы занимается подготовкой строительства кинокампуса, что уже является важным и ответственным девелоперским проектом», – сказал он.

Будущее Горхолла

Концепцией Горхолла и прилегающей к ней территории сейчас занимается Таллиннский стратегический центр. «Поэтому мы решили перенести и девелоперские работы, связанные с будущим Горхолла, в Таллиннские промышленные парки, где уже сконцентрирован определенный опыт управления девелоперскими проектами», – пояснил Кылварт.