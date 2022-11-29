Таллиннская горуправа планирует объединить предприятия «Таллиннский Горхолл» с «Таллиннские промышленные парки» и завершить деятельность целевого учреждения «Таллиннский надзор за водными предприятиями». Изменения основаны на городском плане по сокращению управленческих расходов.
Таллинн закрывает городское учреждение, председателем совета которого является Виктор Васильев
Город планирует прекратить деятельность учреждения «Таллиннский надзор за водными предприятиями», пишет «Столица». Председателем правления учреждения является Виктор Васильев, который также является членом Рийгикогу. Его зарплата в городском учреждении составляет 500 евро в месяц. Фонд выполнил обязанность местного самоуправления по надзору, но работа была реорганизована, и с декабря ее деятельность возьмет на себя Таллиннский Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства.
Целью учреждения является проверка качества питьевой воды и соответствие очистки сточных вод стандартам, а также оценка выполнения условий договоров на оказание услуг, заключенных с Таллинном.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал, что эти реорганизации являются частью подготовленного в 2019 году плана по повышению эффективности и экономичности управления городом.
«Предприятие "Таллиннские промышленные парки", помимо других проектов, в последние годы занимается подготовкой строительства кинокампуса, что уже является важным и ответственным девелоперским проектом», – сказал он.
Будущее Горхолла
Концепцией Горхолла и прилегающей к ней территории сейчас занимается Таллиннский стратегический центр. «Поэтому мы решили перенести и девелоперские работы, связанные с будущим Горхолла, в Таллиннские промышленные парки, где уже сконцентрирован определенный опыт управления девелоперскими проектами», – пояснил Кылварт.
Согласно плану горуправы, Таллиннский стратегический центр начнет подготовку изменений для объединения «Таллиннского Горхолла» с «Таллиннскими промышленными парками» таким образом, что деятельность «Таллиннского Горхолла» будет завершена, а новым названием «Таллиннских промышленных парков» будет АО «Таллиннское городское развитие» (AS Tallinna Linnaarendus).
Решения, связанные с изменениями в составе объединений, планируется внести в повестку дня заседания Таллиннской горуправы 30 ноября.
Реорганизации в городских учреждениях
Изменения в Таллиннском плане управления начались в 2019 году. Первыми изменениями стали объединение Таллиннского Департамента коммунальных услуг и Таллиннского департамента окружающей среды в 2019 году, а весной 2020 года была прекращена деятельность городского учреждения «Таллиннские кладбища», задачи которого были переданы учреждению «Парк Кадриорг».
В результате следующих изменений в 2020 году «Таллиннский центр развития и повышения квалификации», «Таллиннское телевидение», SA Lutreola, и SA Lutreola вошло в состав «Таллиннского городского транспорта». Также был упразднен Таллиннский городской архив, задачи которого были переданы Таллиннской городской канцелярии. В 2021 году три городских департамента – Таллиннский департамент спорта и молодежи, Таллиннский департамент культуры и Таллиннский департамент образования объединили в два департамента: Таллиннский департамент культуры и спорта и Таллиннский департамент образования.