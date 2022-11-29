Министр культуры Пирет Хартман подчеркнула на заседании министров культуры, аудиовизуальной политики и спорта ЕС, которое прошло во вторник в Брюсселе, что российская пропаганда не должна распространяться и по спутниковой связи.
Министр культуры: российская пропаганда не должна распространяться по спутниковой связи
«Вместе с балтийскими и польским коллегой мы подчеркнули, что нужно сотрудничать еще теснее в борьбе с российской пропагандой и препятствовать ее распространению посредством любых носителей, в том числе спутников», – сказала Хартман.
«Финансируемые Кремлем пропагандистские каналы – это оружие в информационной войне, а не свободные СМИ, какими мы их представляем в Европе. Я считаю особенно важной тему выживания культурных учреждений, испытывающих проблемы из-за поднявшихся в связи с войной в Украине цен на энергоносители, которую решительно подняла министр культуры Германии», – сказала Хартман.
На встрече приняли резолюцию по новому плану работы ЕС в сфере культуры, где в качестве отдельного приоритета отмечена поддержка Украины. Политическая дискуссия между министрами была посвящена спасению и поддержке культуры и культурного наследия Украины. В неформальной части встречи также выступил министр культуры Украины Александр Ткаченко.
Помимо темы доступности спортивной инфраструктуры и темы экологического следа, на продолжавшейся во второй половине дня встрече министров спорта вновь поднялась тема Украны.
«Я подчеркнула в разговоре с коллегами, что российским и белорусским спортсменам не место на проходящих в Эстонии международных соревнованиях высокого уровня, и призвала все спортивные организации последовать нашему примеру. ЕС может сыграть здесь большую роль, чтобы объяснить этот принцип и организациям и странам других континентов, до которых значительно сложнее донести свою мысль каждой отдельной европейской стране. Я также подчеркнула, что спорт сыграет важную роль в интеграции военных беженцев из Украины в общество», ” сказала Хартман.
Утром Хартман встретилась с министром культуры Швеции Парисой Лийестранд, с которой она обсудила темы начинающегося вскоре председательства Швеции, двусторонние культурные связи, а также темы свободы СМИ и поддержки Украины. Поддержка Украины обсуждалась и на встрече с министром культуры Литвы Симонасом Кайрисом и канцлером Министерства культуры Латвии Даце Вилсине.