Председателем городского собрания Кохтла-Ярве стал Хендрик Агур, представляющий избирательный союз «Рестарт» и являющийся директором работающей в городе госгимназии. 28 ноября за его кандидатуру проголосовали 15 депутатов, а его оппоненту от социал-демократической партии Эдуарду Одинцу досталось лишь 10 голосов. На следующий день мэром города депутаты избрали Вирве Линдер, из того же избирательного союза, что и Хендрик Агур. Новый председатель горсобрания ответил на вопросы Rus.Postimees о коррупции, реформе горуправы, дефиците бюджета и о том, что ждет город после смены власти.
Интервью ⟩ Новый глава горсобрания Кохтла-Ярве Хендрик Агур: доверие горожан к власти пропало
– На пост мэра Кохтла-Ярве и председателя городского собрания выбраны члены избирательного союза «Рестарт». Что это значит для города?
– Я считаю, что для Кохтла-Ярве это означает появление качественно нового руководства. Места вице-мэров распределяются не просто по политической принадлежности, но мэр может сам выбирать себе людей, профессионалов своего дела, которые знают, как надо работать на благо города. Это очень большое изменение, и оно дает возможность управлять городом более профессионально.
– Насколько серьезно подорвано доверие горожан к власти, учитывая последствия коррупционного скандала?
– Я полностью понимаю людей, говорящих о подорванном доверии. В будущем в коалиции не должно быть коррупции. Депутаты, замешанные в коррупционном скандале, еще не лишены своих мандатов, но решения о новых назначениях будет принимать уже новый мэр.
Мы не в магазине, чтобы выбирать людей на должности, как понравится, по политической принадлежности. В таком выборе необходимо учитывать уровень знаний, умения и навыки кандидатов. Это касается и тех депутатов, кто поддержал закон, позволяющий мэру лично назначать на должности людей, по своему усмотрению. Самостоятельность мэра в кадровых вопросах – это большие возможности, но и большая ответственность, при которой мэрия берет большой кредит доверия у горожан.
– Не помешает ли работе горсобрания тот факт, что большинство в новой коалиции – 9 из 15 человек – это депутаты, которых подозревают в коррупционных преступлениях?
– Мы надеемся, что сомнительные люди скоро покинут свои места, потому что мы желаем процветания городу. Мы заинтересованы в налаживании хорошей работы, но это невозможно, пока там есть такие люди. У нас была возможность сделать коалицию с центристами и социал-демократами, но они не очень хотели работать с нами. Как я понимаю, наш избирательный союз «Рестарт» сейчас один в управлении городом.
– Каковы главные проблемы города, которые вы планируете решить в первую очередь?
– Главная проблема – это финансовое состояние города и его бюджет, который нужно пересмотреть и переделать. Также вызывает вопросы структура городских учреждений. У нас в городе много лишних чиновничьих мест. Они не нужны, но на них продолжают тратиться бюджетные деньги. Также важный момент – управление городом. Отсутствие доверия горожан к власти – это факт, и сейчас его нужно срочно возвращать.
Если говорить о долгосрочных планах, то нужно сделать Кохтла-Ярве передовым в экономическом плане. Городом, в который люди захотят приезжать из других городов и деревень. Сделать так, чтобы людям хотелось покупать тут работать, покупать жилье.
– Позволяет ли бюджет в его нынешнем виде закрыть основные потребности города?
– Конечно, нет. И в следующем году главной проблемой для города станет, где найти средства. У нас очень много запланировано из того, что необходимо сделать в первую очередь. Например, мы должны выделить деньги на ремонт школ. Уверен, что мы приложим все усилия и сделаем все от нас зависящее, чтобы профинансировать необходимые статьи бюджета.
– Как вы планируете выстраивать работу с новым составом мэрии?
– Я считаю, что очень важно консультироваться, разговаривать и спрашивать мнение депутатов. Но нужно разговаривать не только со специалистами, политиками и экспертами, но и с простыми людьми тоже. При решении проблем города важна коммуникация с обществом, учет мнений горожан.
– Как ваша коалиция будет реагировать на жесткую критику со стороны оппозиционных депутатов?
– Мы будем отвечать на негативную критику делами, а не критикой в ответ. Надеемся, что оппозиция успокоится, и мы сделаем наш город намного лучше.