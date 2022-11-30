Интервью ⟩ Новый глава горсобрания Кохтла-Ярве Хендрик Агур: доверие горожан к власти пропало

– На пост мэра Кохтла-Ярве и председателя городского собрания выбраны члены избирательного союза «Рестарт». Что это значит для города?

– Я считаю, что для Кохтла-Ярве это означает появление качественно нового руководства. Места вице-мэров распределяются не просто по политической принадлежности, но мэр может сам выбирать себе людей, профессионалов своего дела, которые знают, как надо работать на благо города. Это очень большое изменение, и оно дает возможность управлять городом более профессионально.

– Насколько серьезно подорвано доверие горожан к власти, учитывая последствия коррупционного скандала?

– Я полностью понимаю людей, говорящих о подорванном доверии. В будущем в коалиции не должно быть коррупции. Депутаты, замешанные в коррупционном скандале, еще не лишены своих мандатов, но решения о новых назначениях будет принимать уже новый мэр.

Мы не в магазине, чтобы выбирать людей на должности, как понравится, по политической принадлежности. В таком выборе необходимо учитывать уровень знаний, умения и навыки кандидатов. Это касается и тех депутатов, кто поддержал закон, позволяющий мэру лично назначать на должности людей, по своему усмотрению. Самостоятельность мэра в кадровых вопросах – это большие возможности, но и большая ответственность, при которой мэрия берет большой кредит доверия у горожан.

– Не помешает ли работе горсобрания тот факт, что большинство в новой коалиции – 9 из 15 человек – это депутаты, которых подозревают в коррупционных преступлениях?