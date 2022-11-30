ВИДЕО ⟩ Житель Эстонии дал знакомому 17 500 евро в долг, но своих денег больше не увидел

В сегодняшней передаче Kuuuurija Марко расскажет о серийном должнике из Тарту. Однако эта история не такая уж черно-белая, как может показаться сначала. Самому должнику тоже есть, что рассказать по этому поводу.
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Житель Эстонии дал знакомому 17 500 евро в долг, но своих денег больше не увидел
По состоянию на прошлую неделю у судебного исполнителя Ольги Кучмей было начато 12 производств в отношении должника, с которым столкнулся Марко. Его требование в этом списке было лишь на седьмом месте. Вместе с другими судебными исполнителями в отношении должника, о котором нам расскажет Марко, начато в общей сложности 24 производства.