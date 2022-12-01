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ВИДЕО ⟩ Только не здесь! Идея строительства атомной станции рассорила местных жителей

Kuuuurija
Только не здесь! Идея строительства атомной станции рассорила местных жителей
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Фото: Кадр из видео

В Ляэне-Вирумаа, в живописном поселке Летипеа, между местными жителями разгорелась война, а яблоком раздора стала планируемая в поселке атомная электростанция. Репортер передачи Kuuuurija Кетлин Круузе отправилась на место событий.

В прошлом году издание Virumaa Teataja писало, что волость Виру-Нигула в Ляэне-Вирумаа является одним из возможных мест, где планируется построить первую в Эстонии атомную электростанцию. Месяц назад жители деревни Летипеа испытали шок, когда выяснилось, что первая в Эстонии атомная электростанция планируется практически у них во дворе. Кстати, эту «радостную» новость они узнали из местной газеты.

Деревня Летипеа, где планируется построить атомную электростанцию, находится в Ляэне-Вируском уезде – примерно в десяти километрах от города Кунда. По состоянию на 2020 год в небольшой деревне Летипеа проживает всего 18 человек.

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