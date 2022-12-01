В Ляэне-Вирумаа, в живописном поселке Летипеа, между местными жителями разгорелась война, а яблоком раздора стала планируемая в поселке атомная электростанция. Репортер передачи Kuuuurija Кетлин Круузе отправилась на место событий.
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ВИДЕО ⟩ Только не здесь! Идея строительства атомной станции рассорила местных жителей
Только не здесь! Идея строительства атомной станции рассорила местных жителей
В прошлом году издание Virumaa Teataja писало, что волость Виру-Нигула в Ляэне-Вирумаа является одним из возможных мест, где планируется построить первую в Эстонии атомную электростанцию. Месяц назад жители деревни Летипеа испытали шок, когда выяснилось, что первая в Эстонии атомная электростанция планируется практически у них во дворе. Кстати, эту «радостную» новость они узнали из местной газеты.