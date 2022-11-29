Вт, 29.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

АНОМАЛИЯ В ГОСБЮДЖЕТЕ ⟩ МВД строит школы и детские сады, «Отечество» балует свои НКО

Мейнхард Пулк Брита-Мария Алас
МВД строит школы и детские сады, «Отечество» балует свои НКО
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. Фото: Tairo Lutter

Будущий госбюджет похож на скупой клочок, деньги из которого пойдут не только туда, где они нужны в первую очередь, но и туда, где они послужат помощью министрам перед выборами. Таким образом Министерство внутренних дел вдруг строит детские сады, школы и пешеходно-велосипедные дорожки, а министры «Отечества» распределяют деньги между НКО, тесно связанными с их партией.

Это не «крышевые»

Поправки к госбюджету, представленные несколько дней назад, показывают, что Министерство внутренних дел тратит более миллиона евро на школы и детские сады. Между тем, часть планов, первоначально записанных в бюджете Министерства внутренних дел, была отложена на расходы других министерств: например, Министерство культуры финансирует строительство зоны отдыха и центральной площади в родных краях Ляэнеметса – Вяэтса и Тюри. Министр культуры Пирет Хартман, сопартиец Ляэнеметса, среди прочего поддерживает и Ныммеский центр здоровья.

Ключевые слова
Наверх