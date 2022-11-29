АНОМАЛИЯ В ГОСБЮДЖЕТЕ ⟩ МВД строит школы и детские сады, «Отечество» балует свои НКО

Будущий госбюджет похож на скупой клочок, деньги из которого пойдут не только туда, где они нужны в первую очередь, но и туда, где они послужат помощью министрам перед выборами. Таким образом Министерство внутренних дел вдруг строит детские сады, школы и пешеходно-велосипедные дорожки, а министры «Отечества» распределяют деньги между НКО, тесно связанными с их партией.