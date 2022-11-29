Белорусская оппозиционерка Колесникова попала в реанимацию

«Бригада скорой доставила Машу 28 ноября, госпитализировали ее в первое хирургическое отделение и перевели в реанимацию. Адвоката 29 ноября в третий раз подряд не допустили к Марии в колонии. Объяснили это тем, что нет заявления от нее», – указывается в посте.