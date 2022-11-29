Группа B: Англия и США забрали победу себе

Накануне матча Иран – США болельщики Ирана освистали свою сборную за исполнение гимна. Напомним, что перед матчем первого тура игроки сборной отказались от его исполнения в знак поддержки протестующих против иранского режима. Однако, как выяснилось, семьям игроков команды начали поступать угрозы и футболисты оказались заложниками – им пришлось исполнить гимн.

В первом тайме сборная США забила Ирану один гол - на 38-й минуте Кристиан Пулишич вывел свою команду вперёд. Была также предпринята успешная попытка закатить второй мяч, но этот гол не был засчитан из-за офсайда.

Уэльс и Англия не смогли в первом тайме открыть счет.

Однако на 50-й минуте ситуация изменилась – Маркус Рэшфорд (Англия) забил первый гол. И на 52-й минуте англичане забивают второй гол валлийцам. Автор – Фил Фоден. 68-я минута принесла англичанам третий гол, в этот раз снова забил Маркус Рэшфорд.

Финальный счет Уэльс - Англия - 0:3.

На последних минутах второго тайма иранцы отчаянно пытаются исправить положение, но безуспешно.