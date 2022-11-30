В среду, 30 ноября, в Пярнумаа в жилом доме произошел пожар, в котором погибли два человека.
При пожаре в жилом доме погибли два человека
Сообщение об инциденте поступило в Центр тревоги в 05:23. Звонивший сообщил, что в деревне Уриссааре волости Хяэдемеэсте загорелся одноэтажный жилой дом. По имевшимся на тот момент данным, внутри могли находиться люди. Прибывшие на место спасатели в ходе тушения пожара обнаружили тела двух человек.
В тушении пожара приняли участие спасательные команды Хяэдемеэсте, Пярну и Килинги-Нымме, а также спасатели-добровольцы Тали.
В 6.00 в ходе тушения пожара были обнаружены тела двух человек. Обстоятельства произошедшего установят в ходе следствия.
Спасательный департамент напоминает, что исправный датчик дыма помогает обнаружить возгорание на начальной стадии и дает возможность безопасно покинуть здание.
С 2022 года в зданиях с твердотопливным очагом отопления датчик угарного газа является обязательным.