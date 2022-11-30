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Рейтинги: Партия реформ увеличивает отрыв от EKRE

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Рейтинги: Партия реформ увеличивает отрыв от EKRE
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Кая Каллас, Мартин и Март Хельме.
Кая Каллас, Мартин и Март Хельме. Фото: Madis Veltman / Postimees

Рейтинг политических партий за неделю практически не изменился: занимающая лидирующую позицию Партия реформ немного увеличила отрыв от расположившейся на второй строчке Консервативной народной партии (EKRE). Замыкает тройку лидеров Центристская партия.

Согласно последним результатам еженедельного опроса, который проводят в сотрудничестве НКО Ühiskonnauuringute Instituut и фирма исследований Norstat Eesti, Партию реформ поддерживают 33,5 процента обладающих правом голоса граждан, EKRE 24,4 процента, а Центристскую партию 16,6 процента.

За неделю поддержка Партии реформ выросла на 0,8%, число сторонников EKRE уменьшилось на 0,9%, а показатели Центристской партии улучшились на 0,6%.

За первой тройкой следуют «Ээсти 200» (9,1 процента), «Отечество» (7,7 процента) и Социал-демократическая партия (СДПЭ), популярность которой составила 6 процентов.

Всего коалиционные партии поддерживают 47,2 процента респондентов, а оппозиционные 41 процент.

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