Началось: эстонская экономика резко упала

В текущих ценах ВВП увеличился на 13,9%, однако, аналогично первой половине года, в основном поднялись цены. Исключая влияние ценовых факторов, падение показали как поступление налогов, так и добавленная стоимость.

Наибольшее положительное влияние в третьем квартале оказала профессиональная, научная и техническая деятельность. За ней последовали строительство и превысившая докоронавирусный уровень сфера услуг по проживанию и питанию. Незначительный рост показали также обрабатывающая промышленность и транспорт.

Существенное отрицательное влияние оказало сельское хозяйство. Кроме того, экономический рост существенно замедлили энергетика и операции с недвижимым имуществом. «В текущих ценах добавленная стоимость в большинстве отраслей выросла более чем на 10%, однако за этим стоит быстрый рост цен. Это сократило реальный рост практически всех отраслей, а в половине из них даже вызвало спад», — сказал ведущий аналитик Департамента статистики Роберт Мюйрсепп.

Частное потребление, продемонстрировавшее рост в первом полугодии, в третьем квартале сократилось. Если в текущих ценах частное потребление увеличилось на 19,3%, то ввиду быстрого роста потребительских цен, в реальной стоимости произошло падение на 0,4%.