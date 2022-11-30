«Между смертью и тюрьмой». Пацифиста, сбежавшего от отправки в Украину и угроз командира, вернули в часть

Кириллу Березину, который отказался брать в руки оружие и сбежал из палаточного лагеря под Белгородом на такси, грозит отправка на фронт. Солдат жаловался на угрозы физической расправы в части и требовал направить его на альтернативную гражданскую службу (АГС). Но во вторник суд в Петербурге отказался признать незаконной его мобилизацию. Теперь его вернули в ту же часть, где, по его словам, начальник штаба угрожал ему убийством.

Вечером 29 ноября в воинскую часть на Васильевском острове за петербуржцем Кириллом Березиным приехали сотрудники военной комендатуры. «Меня, скорее всего, заберут обратно в Каменку, отправят в Белгород и там убьют. А списать это на потери будет не сложно. Поэтому перспективы совсем не радужные, - рассказал Би-би-си Березин. - Я ничего не сделал плохого, чтобы оказаться между смертью и тюрьмой. Не знаю, что мне делать сейчас». Через час его увезли в Каменку.

Кирилл Березин позвонил своему адвокату уже после полуночи. Он рассказал, что доехал до части около 23:00 и там его встретил командир. Ни физическое, ни психологическое насилие к солдату не применяли. Его разместили в казарме и сказали, что завтра, когда все отправятся на полигон, с Кириллом будет разговаривать командир части. Адвокат сказал Би-би-си, что утром приедет в Каменку для защиты прав Березина.