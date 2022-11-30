Управа района Ласнамяэ обратилась к жителям с важным предупреждением

«Очень важно, чтобы мы серьезно относились к данному вопросу. При выходе на лед существует высокий риск провалиться, и последствия могут быть фатальными. Я призываю всех жителей Ласнамяэ поступать ответственно, а также рассказывать детям о возможных опасностях выхода на заледеневший водоем», – сказала Юлианна Юрченко, старейшина района Ласнамяэ.

Начиная с 26 ноября, запрещен выход на лед внутренних водоемов по всей Эстонии. Уже несколько недель температура воздуха держится ниже нуля градусов, и на внутренних водоемах появился первый слой льда. Поскольку сильных морозов не было, лед ещё слишком тонкий, и ходить по нему очень опасно.

Температура воды подо льдом составляет всего пару градусов выше нуля. В такой холодной воде взрослый человек продержится около десяти минут, а ребенок и того меньше. Поэтому так важно, чтобы родители рассказали своим детям о том, как опасен тонкий лед, чтобы они держались от него подальше.

Каждый год спасатели получают десятки вызовов, когда дети и взрослые норовят погулять по тонкому льду. В прошлом году в Эстонии так провалились под лед и утонули четыре человека.