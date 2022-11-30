Пропавшая во вторник в деревне Мустла Вильяндимаа 34-летняя Ольга попала в дорожно-транспортное происшествие. Она жива.
Пропавшая во вторник в Вильяндимаа 34-летняя Ольга попала в ДТП
Пропавшая во вторник в Вильяндимаа 34-летняя Ольга попала в ДТП
В среду полиция начала поиск женщины, которая во вторник на автомобиле уехала из Мустла в неизвестном направлении. Полиция проверила трассы от Мустла до Холдре, а также другие направления, где могла бы находиться женщина. Полицейские проверяли и поступавшие в течение ночи сигналы и места, где был замечен соответствующий описанию автомобиль.
Проверка привела к тому, что в четверг утром красный Volkswagen Jetta был обнаружен в кювете одной из дорог в Вильяндимаа.
Отреагировавшие на сигнал полицейские патрули установили на месте происшествия, что это разыскиваемая женщина. Ее передали медикам на медосмотр.
Полиция благодарит внимательных людей, которые поделились информацией и помогли найти женщину.
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