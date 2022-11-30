Пропавшая во вторник в Вильяндимаа 34-летняя Ольга попала в ДТП

В среду полиция начала поиск женщины, которая во вторник на автомобиле уехала из Мустла в неизвестном направлении. Полиция проверила трассы от Мустла до Холдре, а также другие направления, где могла бы находиться женщина. Полицейские проверяли и поступавшие в течение ночи сигналы и места, где был замечен соответствующий описанию автомобиль.